Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 9 ноябряНачало разрушения Берлинской стены, "Хрустальная ночь", запуск европейского зонда "Венера-экспресс" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
18Насилие и борьба с ним — в объективах лучших фотографов мира
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
04:33 (мск), источник: ТАСС

Политолог назвал бесперспективными иски Трампа относительно подсчета голосов в США

Американскому лидеру будет крайне сложно доказать факт махинаций, считает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

Источник: AFP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Попытки президента США Дональда Трампа оспорить итоги подсчета голосов через суд, вероятнее всего, не увенчаются успехом, поскольку ему будет крайне сложно доказать факт махинаций. Такое мнение выразил в беседе с корреспондетном ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

«Думаю, скорее всего, все кончено, — отметил эксперт, говоря об итогах выборов главы государства в США. — Потому что очень трудно доказать факт махинаций в данной ситуации».

Как отметил профессор, Трамп и его адвокаты, вероятнее всего, могут пытаться заострить внимание на том, что «были “мертвые души”, то есть бюллетени посылались от имени людей, которые уже умерли, которые давно уехали из штата или не голосовали». «Если удастся собрать свидетельства о том, что это достигало масштабов тысяч и могло реально изменить результаты голосования в определенном штате, тогда это будет иметь значение», — полагает политолог.

Кроме того, по мнению Коробкова, президент США может пытаться указывать на ненадлежащее оформление бюллетеней. К примеру, на то, что в них неясно, за кого проголосовали, что они были повреждены или же забракованы под ложным предлогом. По словам политолога, в любом случае предполагаемый «массовый вброс» бюллетеней теперь зафиксировать практически невозможно.

Простор для махинаций

На состоявшихся выборах многие американцы проголосовали по почте. Как констатировал эксперт, при таком методе «процедура проверки личности голосующего гораздо более формальная, чем когда человек приходит на участок». Кроме того, в этом случае «очень легко придраться». «Можно сказать, что бюллетень был помят во время пересылки по почте и из-за этого недействителен. Что он был испачкан, порван, что конверт при его вскрытии на избирательном участке был неправильно разрезан, и поэтому бюллетень был поврежден, и так далее», — пояснил политолог.

«Но доказать, что это делалось как целенаправленная политика, будет очень сложно. И в этом проблематичность положения Трампа», — сказал Коробков.

«Чтобы суд принял решение о делопроизводстве, ему нужно получить не только аргументы, но и факты, подтверждающие, что подлог на выборах достигал такого масштаба, который мог изменить их результат», — добавил эксперт. Он выразил сомнения в том, что адвокаты Трампа смогут представить такие доказательства.

На враждебной территории

Претензии Трампа и его адвокатов касаются во многих случаях тех штатов, где у власти находятся представители Демократической партии. Это осложняет ситуацию для действующего лидера. «Во многих местах, где есть серьезные вопросы о результатах голосования, имеют место демократические правительства, судьи назначены демократами или избраны Демократической партией в зависимости от судебных структур. И поэтому представители Трампа будут оперировать на враждебной территории», — пояснил эксперт.

Политолог отметил, что «Трамп всегда был для республиканской верхушки посторонним». Как он пояснил, уже сейчас президент лишился поддержки значительной части республиканской элиты.

«Ряд республиканских политиков заявили, что они признают результаты выборов, что Трампу пора уходить, что его аргументы несостоятельны, и так далее», — констатировал Коробков. Он выразил уверенность в том, что «Трамп будет биться до конца, но шансы победить у него, конечно, невелики».

СМИ назвали Байдена победителем

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, демократ Джозеф Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Захарова: Москва готова к конструктивному диалогу с любым президентом США
Во время загрузки произошла ошибка.
8 ноября© Ньюстюб
Следите за развитием темы Выборы президента США
 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Пашинян надеется, что Байден поможет остановить войну в Карабахе
Военный эксперт назвал способ уничтожить США
Стало известно, кто заменит Дзюбу в составе сборной России
Счетная палата: рост цен до конца года может ускориться
Златан Ибрагимович стал автором исторического рекорда «Милана»
Блогер из Таиланда показала, что стоит за идеальными селфи
Hi-Tech
Как погибший в Сочи Игорь Коропов создал одну из самых крупных компаний на рынке онлайн-образования России Сооснователь онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов найден мертвым в Сочи днем 6 ноября
Авто
Тест-драйв нового Kia Mohave — хорош ли флагман? Рамный внедорожник Kia серьёзно обновился, а мы выяснили, стоит ли он своих денег
Кино
60 лет Олегу Меньшикову: самые эффектные роли артиста в кино От вечного студента и кавказского пленника до Фандорина и Живаго — в честь юбилея одного из самых харизматичных актеров России вспоминаем его впечатляющие кинообразы
Новости партнеров
Как под COVID-центры перепрофилируют часть роддомов
Воры уговорили девочку пустить в квартиру. Там их ждал неприятный сюрприз
Назван странный критерий, по которому коронавирус выбирает своих жертв
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Gnezdo.ru
Наши женщины, в которых влюбились звезды Голливуда
4 песни СССР, в которых мы слышим не то, что надо
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
7 самых худших иномарок для эксплуатации
Леди
Вера Брежнева показала честное фото в боди Певица отказалась от фотошопа.
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь