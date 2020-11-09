The National (Объединенные Арабские Эмираты): в ОАЭ разрешили употребление алкоголя и сожительство вне брака

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян утвердил поправки в ряд законодательных актов, которые затронули такие важные общественные вопросы, как употребление алкоголя, гражданский брак, попытка самоубийства и другие. Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщило издание The National.
Так, глава государства декриминализовал статью об употреблении алкоголя без соответствующей лицензии. Теперь каждый гражданин страны, а также турист, в возрасте от 21 года может употреблять, хранить или продавать спиртные напитки в частном порядке или в специальных отведенных для этого зонах без лицензии.
Кроме того, согласно новому документу разрешен гражданский брак — совместное проживание пар, не состоящих в родстве или браке. Раньше это считалось уголовным преступлением.
Также в ОАЭ больше не будут наказывать за попытку самоубийства и за оказание первой медпомощи другому человеку, если тот все равно умер. Оба деяния ранее подпадали под статьи уголовного кодекса.
«Законы, вступающие в силу немедленно, направлены на дополнительное привлечение туристов и прямых иностранных инвестиций, а также на упрощение правил для жителей эмиратов», — сообщили в издании.
Напомним, Департамент по культуре и туризму в столичном эмирате ОАЭ разрешил местным гостиницам подавать кошерные блюда в ресторанах в случае их посещения туристами-евреями. Для этого заведения должны получить от ведомства бесплатный сертификат.