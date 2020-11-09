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13:54 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

The National (Объединенные Арабские Эмираты): в ОАЭ разрешили употребление алкоголя и сожительство вне брака

Употребление спиртных напитков и совместное проживание вне брака отныне не считаются уголовными преступлениями в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Это — крупнейший за последние годы пересмотр правовой системы, который затронул все — от развода и правил наследования до употребления алкоголя.

Источник: РИА "Новости"

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян утвердил поправки в ряд законодательных актов, которые затронули такие важные общественные вопросы, как употребление алкоголя, гражданский брак, попытка самоубийства и другие. Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщило издание The National.

Так, глава государства декриминализовал статью об употреблении алкоголя без соответствующей лицензии. Теперь каждый гражданин страны, а также турист, в возрасте от 21 года может употреблять, хранить или продавать спиртные напитки в частном порядке или в специальных отведенных для этого зонах без лицензии.

Кроме того, согласно новому документу разрешен гражданский брак — совместное проживание пар, не состоящих в родстве или браке. Раньше это считалось уголовным преступлением.

Также в ОАЭ больше не будут наказывать за попытку самоубийства и за оказание первой медпомощи другому человеку, если тот все равно умер. Оба деяния ранее подпадали под статьи уголовного кодекса.

«Законы, вступающие в силу немедленно, направлены на дополнительное привлечение туристов и прямых иностранных инвестиций, а также на упрощение правил для жителей эмиратов», — сообщили в издании.

Напомним, Департамент по культуре и туризму в столичном эмирате ОАЭ разрешил местным гостиницам подавать кошерные блюда в ресторанах в случае их посещения туристами-евреями. Для этого заведения должны получить от ведомства бесплатный сертификат.

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