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07:09 (мск), источник: Интерфакс

Байден намерен ввести в США масочный режим

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Джо Байден, которого СМИ по итогам выборов объявили избранным президентом США, лично призовет губернаторов по всей стране ввести обязательное ношение масок в штатах, сообщает NBC News.

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Источник: AP 2020

Представитель предвыборного штаба Байдена заявил телеканалу, что в ближайшие дни он начнет звонить губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий, чтобы побудить их ввести обязательное ношение масок.

«Если губернатор откажется, он пойдет к мэрам в штатах и попросит их ввести (обязательное ношение масок — ИФ)», — сообщил чиновник.

По данным NBC News, в настоящее время власти более половины американских штатов требуют носить маски в общественных местах.

Байден призвал больше губернаторов принять такие меры, поскольку число случаев заболевания COVID-19 в стране продолжает расти.

США по-прежнему лидируют в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии заразились 9,9 млн человек, скончались более 237 тыс. заболевших.

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