СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

По информации телеканала, Эрдоган сделал это предложение во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным 7 ноября. В ближайшие дни переговоры по Карабаху могут перейти в двусторонний формат, он будет действовать вне работы Минской группы ОБСЕ. Новая группа разработает меры, которые будут действовать после объявления перемирия для ведения процесса политического урегулирования.
Ранее Кремль сообщил, что на переговорах президенты России и Турции подтвердили готовность к взаимодействию для мирного урегулирования ситуации. Господин Путин проинформировал президента Турции о телефонных переговорах с лидерами Азербайджана и Армении по поводу выхода на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.
Столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются с конца сентября. В регионе несколько раз объявляли режим прекращения огня, но каждый раз он нарушался. 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что город Шуша, расположенный в 12 км от столицы Нагорного Карабаха, «освобожден от армянской оккупации».