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10:46 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на дипломатические источники.

Источник: Reuters

По информации телеканала, Эрдоган сделал это предложение во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным 7 ноября. В ближайшие дни переговоры по Карабаху могут перейти в двусторонний формат, он будет действовать вне работы Минской группы ОБСЕ. Новая группа разработает меры, которые будут действовать после объявления перемирия для ведения процесса политического урегулирования.

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Ранее Кремль сообщил, что на переговорах президенты России и Турции подтвердили готовность к взаимодействию для мирного урегулирования ситуации. Господин Путин проинформировал президента Турции о телефонных переговорах с лидерами Азербайджана и Армении по поводу выхода на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.

Столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются с конца сентября. В регионе несколько раз объявляли режим прекращения огня, но каждый раз он нарушался. 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что город Шуша, расположенный в 12 км от столицы Нагорного Карабаха, «освобожден от армянской оккупации».

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе
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10:59 (мск)© Ньюстюб
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