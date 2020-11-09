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11:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин провел перестановки в правительстве

Владимир Путин увеличил число вице-премьеров с девяти до десяти.

  • Новым вице-премьером Михаил Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака.
  • Николай Цуканов освобожден от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УФО).
  • В отставку отправлен глава Минстроя Владимир Якушев, он назначен новым полпредом в УФО. На его место предложено назначить первого замминистра Ирека Файзуллина.
  • В отставку отправлен глава Минтранса Евгений Дитрих. На его место предложено назначить главу «Аэрофлота» Виталия Савельева.
  • В отставку отправлен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. На его место предложено назначить министра по Арктике Александра Козлова.
  • Главой Минвостокразвития предложено назначить главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекунова.

Согласно новому порядку формирования правительства, премьер-министр вносит в Госдуму кандидатуры новых министров не позднее недели после открытия соответствующих вакансий. У депутатов есть еще неделя на их рассмотрение.

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