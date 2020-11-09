Путин провел перестановки в правительстве

Владимир Путин увеличил число вице-премьеров с девяти до десяти.
Новым вице-премьером Михаил Мишустин предложил назначить главу МинэнергоАлександра Новака.
Николай Цуканов освобожден от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УФО).
В отставку отправлен глава Минстроя Владимир Якушев, он назначен новым полпредом в УФО. На его место предложено назначить первого замминистра Ирека Файзуллина.
В отставку отправлен глава МинтрансаЕвгений Дитрих. На его место предложено назначить главу «Аэрофлота» Виталия Савельева.
В отставку отправлен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. На его место предложено назначить министра по Арктике Александра Козлова.
Главой Минвостокразвития предложено назначить главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекунова.
Согласно новому порядку формирования правительства, премьер-министр вносит в Госдуму кандидатуры новых министров не позднее недели после открытия соответствующих вакансий. У депутатов есть еще неделя на их рассмотрение.
Следите за развитием темы Кадровые перестановки в правительстве