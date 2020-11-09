12:50 (мск), источник: Интерфакс
Песков назвал смену четырех министров обычной ротацией
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU —
Он также называл некорректными предположения, что отставки могут быть преждевременными.
«Никаких сроков пребывания в должности не существует, как вы знаете. Поэтому преждевременно или не преждевременно — постановка вопроса некорректная», — сказал Песков.
Он напомнил, что правительством руководит
Часть поручений в силу текущих причин, текущих проблем, которые могут возникать, сроки исполнения этих поручений могут сдвигаться вправо или могут приниматься энергичные меры для своевременного выполнения этих поручений.
По его словам, «тема выполнения поручений находится в абсолютном приоритете председателя правительства Мишустина, он об этом неоднократно говорил».
Данные о неисполненных поручений
Слухи о грядущих перестановках в правительстве появились на фоне принятия конституционного закона о формировании кабинета министров. Он вступил в силу 9 ноября, и уже утром Владимир Путин освободил от должностей министра транспорта Евгения Дитриха, министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина и министра строительства Владимира Якушева. Якушев уже назначен полпредом президента на Урале.
Премьер также предложил на пост главы Минтранса гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. На должность министра строительства предложен его первый заместитель Ирек Файзуллин. Минприроды может возглавить министр развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Их кандидатуры внесены в Госдуму.
Профильные комитеты в 13:00 понедельника начнут обсуждать эти назначения. Кандидатуру Козлова обсудят на совестном комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и комитет по экологии и охране окружающей среды, сообщил председатель второго комитета Владимир Бурматов и подтвердил источник «Интерфакса» в первом комитете.
Комитет по транспорту и строительству рассмотрит кандидатуру Савельева на очном заседании, рассказал глава комитета Максим Сураев. Этот же комитет вместе с комитетом по жилищной политике и ЖКХ обсудят кандидатуру Файзуллина, сказал первый запред комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.
В то же время думский комитет по энергетике рассмотрит предложение назначить Шульнинова глвой Мосэнерго.