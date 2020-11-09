Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 9 ноябряНачало разрушения Берлинской стены, "Хрустальная ночь", запуск европейского зонда "Венера-экспресс" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
16Названа самая смешная фотография дикой природы 2020 года
18Насилие и борьба с ним — в объективах лучших фотографов мира
12:50 (мск), источник: Интерфакс

Песков назвал смену четырех министров обычной ротацией

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обычной ротацией смену сразу четырех министров правительства. Его спросили на брифинге, не связаны ли отставки с невыполнением президентских поручений.

Источник: Reuters

Он также называл некорректными предположения, что отставки могут быть преждевременными.

«Никаких сроков пребывания в должности не существует, как вы знаете. Поэтому преждевременно или не преждевременно — постановка вопроса некорректная», — сказал Песков.

Он напомнил, что правительством руководит премьер-министр, который «конфигурирует кабинет министров таким образом, чтобы, с его точки зрения, он отвечал задачам, которые находятся на повестке дня с учетом текущего периода».

Пресс-секретарь напомнил, что исполнение президентских поручений контролирует непосредственно Белый дом и контрольное управление президента. Контрольное управление отслеживает статистику по поручениям и регулярно делает об этом доклады главе государства.

Часть поручений в силу текущих причин, текущих проблем, которые могут возникать, сроки исполнения этих поручений могут сдвигаться вправо или могут приниматься энергичные меры для своевременного выполнения этих поручений.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

По его словам, «тема выполнения поручений находится в абсолютном приоритете председателя правительства Мишустина, он об этом неоднократно говорил».

Новость
Путин отправил в отставку министра транспорта Дитриха

Данные о неисполненных поручений пресс-секретарь предоставить не смог. «У меня их просто нет под рукой. Попробуем это со временем подготовить», — сказал он.

Слухи о грядущих перестановках в правительстве появились на фоне принятия конституционного закона о формировании кабинета министров. Он вступил в силу 9 ноября, и уже утром Владимир Путин освободил от должностей министра транспорта Евгения Дитриха, министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина и министра строительства Владимира Якушева. Якушев уже назначен полпредом президента на Урале.

Премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил, что глава Минэнерго Александр Новак станет вице-премьером, а министерский портфель перейдет главе ПАО «РусГидро» Николаю Шульгинову.

Премьер также предложил на пост главы Минтранса гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. На должность министра строительства предложен его первый заместитель Ирек Файзуллин. Минприроды может возглавить министр развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Их кандидатуры внесены в Госдуму.

Новость
Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства

Профильные комитеты в 13:00 понедельника начнут обсуждать эти назначения. Кандидатуру Козлова обсудят на совестном комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и комитет по экологии и охране окружающей среды, сообщил председатель второго комитета Владимир Бурматов и подтвердил источник «Интерфакса» в первом комитете.

Комитет по транспорту и строительству рассмотрит кандидатуру Савельева на очном заседании, рассказал глава комитета Максим Сураев. Этот же комитет вместе с комитетом по жилищной политике и ЖКХ обсудят кандидатуру Файзуллина, сказал первый запред комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

В то же время думский комитет по энергетике рассмотрит предложение назначить Шульнинова глвой Мосэнерго.

Следите за развитием темы Кадровые перестановки в правительстве
 Алиев допустил наделение Карабаха определенным уровнем самоуправления
В России поставлен новый антирекорд по заразившимся COVID-19
Путин провел перестановки в правительстве
В ОАЭ разрешили употребление алкоголя и сожительство вне брака
Кремль объяснил отсутствие поздравлений Байдену
Больше половины тестов на COVID-19 оказались ошибочными
Дикая рысь отдохнула на подоконнике у жителя Забайкалья (видео)
Стрельба на военном аэродроме под Воронежем. Главное
В России поставлен антирекорд по выявленным случаям COVID-19
Новости партнеров
Как под COVID-центры перепрофилируют часть роддомов
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Воры уговорили девочку пустить в квартиру. Там их ждал неприятный сюрприз
Как выглядит 81-летняя Эдита Пьеха без сценического грима и парика
Gnezdo.ru
Хабиб Нурмагомедов принял вызов жителя Татарстана
Алсу показала своих детей неземной красоты
Великая королева Виктория: всё ли вы знаете о ней?
Пророчества Мессинга о России сбываются
Новости партнеров
Как без помощи врача и теста проверить себя на Covid-19, находясь дома
Российские звезды, которые тщательно скрывают свое еврейское происхождение
Войска НАТО атаковали Крым
Как выглядит 81-летняя Эдита Пьеха без сценического грима и парика
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь