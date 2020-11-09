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21:17 (мск), источник: ТАСС

Путин утвердил полномочия кабмина вводить требования к системам оплаты труда бюджетников

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин правом утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

Согласно закону, правительство РФ вправе утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая вопросы установления и дифференциации окладов, ставок заработной платы, применяемых перечней компенсационных и стимулирующих выплат, а также условий назначения этих выплат.

Одновременно кабмином должна определяться сфера деятельности государственных и муниципальных учреждений, на которую распространяются требования, а также срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствии с утверждаемыми требованиями.

Как отмечал замглавы Минтруда Андрей Пудов, законопроект позволит гармонизировать условия труда работников одной отрасли в разных регионах и повысит прозрачность применяемых систем оплаты труда. Замминистра также сообщал, что в первую очередь новые требования к оплате труда будут введены в здравоохранении.

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