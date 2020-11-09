Путин подписал закон о Конституционном суде

Закон был внесен в парламент президентом.
Документ предусматривает, что председатель КС РФ и его заместители могут назначаться не из числа судей Конституционного суда.
Закон запрещает судьям КС РФ критиковать в СМИ и интернете решения Конституционного суда, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения. Судьи и другие лица-участники закрытого совещания будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.
Одобренный сенаторами закон предусматривает, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. КС РФ может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.