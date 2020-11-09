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19:19 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон о Конституционном суде

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о Конституционном суде (КС) РФ в развитие поправок в конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

Закон был внесен в парламент президентом.

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Документ предусматривает, что председатель КС РФ и его заместители могут назначаться не из числа судей Конституционного суда.

Закон запрещает судьям КС РФ критиковать в СМИ и интернете решения Конституционного суда, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения. Судьи и другие лица-участники закрытого совещания будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.

Одобренный сенаторами закон предусматривает, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. КС РФ может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.

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