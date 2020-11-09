Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 9 ноябряНачало разрушения Берлинской стены, "Хрустальная ночь", запуск европейского зонда "Венера-экспресс" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
17:00 (мск), источник: РИА Новости

Турция выступила за полный контроль Азербайджана над Карабахом

АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. Азербайджан не прекратит борьбу до полного перехода под его контроль Нагорного Карабаха, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Источник: РИА Новости

«Турция не молчала и не будет молчать по поводу оккупации азербайджанских земель. С освобождением Шуши наши надежды многократно укрепились. Флаг борьбы не опустится вплоть до освобождения от оккупации всего Карабаха, включая возвращение Кельбаджара и Лачина их настоящим хозяевам», — сказал турецкий лидер, выступая на конференции послов Турции в Анкаре.

Новость
СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе
Во время загрузки произошла ошибка.
10:59 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19
Меланья Трамп задумалась о разводе после выборов в США
Попова назвала регионы, где надо ужесточить ограничения по COVID
Задержан срочник, расстрелявший сослуживцев под Воронежем
Кремль объяснил отсутствие поздравлений Байдену
Больше половины тестов на COVID-19 оказались ошибочными
В ОАЭ разрешили употребление алкоголя и сожительство вне брака
Почему антибиотики бесполезны и даже опасны при коронавирусе
Жители Колорадо проголосовали за возвращение в штат волков
Новости партнеров
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Воры уговорили девочку пустить в квартиру. Там их ждал неприятный сюрприз
Gnezdo.ru
7 самых худших иномарок для эксплуатации
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
Вот из-за чего резко поднимается уровень антифриза
Хабиб Нурмагомедов принял вызов жителя Татарстана
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь