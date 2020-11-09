17:48 (мск), источник: RTVi
Новички в российском правительстве: что о них известно
В российском правительстве значительные кадровые перестановки. Президент Владимир Путин освободил от должности нескольких министров, а
Минтранс — глава «Аэрофлота» Виталий Савельев
66 лет. В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт (нынешний СПбПУ), в 1986 году — Ленинградский
Работал на руководящих постах в Ленгорисполкоме, банках «Россия» и МЕНАТЕП, в «Газпроме». С 2004 по 2007 год был замминистра экономического развития и торговли. Затем он стал первым
РБК пишет, что Савельев единственный, кто смог адекватно проявить себя в кризисной ситуации, в которой оказалась транспортная отрасль
Коронавирус действительно сильно ударил по авиакомпаниям. Для их поддержки правительство выделило 23,4 млрд рублей. К августу они получили 11,7 млрд рублей от этой суммы, а больше всех досталось «Аэрофлоту» (7,89 млрд рублей).
По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, с начала 2020 года «Аэрофлот» занял у банка 27 млрд рублей и «с большим трудом» обслуживает свои долги. Чистый убыток компании в первом полугодии составил 58,27 млрд рублей.
Еще «Аэрофлот» критиковали за отношение к перевозке животных. Так, в январе 2020 года пассажир компании перевозил из
Минвостокразвития — глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков
40 лет. В 2001 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. С 2002 по 2009 года работал в различных инвестиционных группах, в том числе, связанных с золотодобычей. Главой Фонда развития Дальнего Востока Чекункова назначили в сентябре 2014 года. Член совета директоров «РусГидро».
В 2017 году у Чекункова вышла колонка на сайте Forbes, в которой он написал, что у России появился шанс стать лидером в области блокчейна, криптовалют и ICO.
В феврале 2020 года он писал о туристическом потенциале Дальнего Востока на примере Исландии. Чекунков считает, что эту отрасль нужно признать стратегически важной.
«Главный драйвер успеха Исландии — энергия предпринимателей, не ограниченная избыточной опекой государства, — не может быть быстро воспроизведен в России по ряду очевидных причин», — писал он тогда.
В сентябре 2019 года Чекунков заявлял, что России необходимо побыстрее разрабатывать и продавать нефть пока она «стоит 60 долларов за баррель», и газ — по цене «200 долларов за 1 тысячу кубометров». Вырученные средства, на его взгляд, необходимо инвестировать в технологию и технологическую переработку. Также он заявлял, что запасы древесины в стране могут принести гораздо больше выгоды, чем нефть. Потому что лес можно восстановить.
Минэнерго — глава «РусГидро» Николай Шульгинов
69 лет. В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт. Кандидат технических наук. В электроэнергетике работает с 1975 года. Пост главы «РусГидро» занимает с сентября 2015 года.
Шульгинов должен сменить на этом посту действующего главу Минэнерго Александра Новака, который станет
Сам Новак на заседании в Госдуме заявил, что будет решать вопросы энергетической стратегии до 2035 года в тандеме с Шульгиновым.
Минстрой — первый замглавы Минстроя Ирек Файзуллин
57 лет. Окончил Казанский
С 2005 по 2010 годы был замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, главным архитектором республики. Ведомство тогда возглавлял Марат Хуснуллин, который сейчас курирует строительство на федеральном уровне в ранге
В 2010 году Файзуллин стал руководителем республиканского министерства. Первым заместителем главы федерального Минстроя его назначили в январе 2020 года. Он, в частности, отвечал за разработку изменений в перечень обязательных требований при строительстве. Решение Минстроя позволит уменьшить их количество на 30%.
Кроме того, при участии Файзуллина началось создание новой госкомпании, которая будет отвечать за госзаказы в сфере строительства. Она будет курировать проекты с объемом финансирования около 300 млрд рублей.