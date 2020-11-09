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17:26 (мск), источник: Ведомости

В Карабахе подтвердили потерю города Шуши

Военные силы непризнанной республики Нагорный Карабах (НКР) полностью потеряли контроль над городом Шуши, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, на сегодняшний день мы вынуждены признать, что череда неудач все еще преследует нас и город Шуши полностью вне нашего контроля», — написал он.

Погосян добавил, что «противник находится на подступах» к столице НКР — Степанакерту, поэтому существование города находится «под угрозой».
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Для того, чтобы сохранить НКР, нужно «приложить все усилия» и в Степанакерте, и по другим направлениям, подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне, 8 ноября, о взятии Шуши сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян эту информацию не подтвердил, заявив, что бои за Шуши еще продолжаются.

27 сентября между Азербайджаном и Арменией начались активные боевые действия на территории Нагорного Карабаха, провозгласившего свою независимость в 1991 г., формально входящего в состав Азербайджана, но исторически населенного армянами. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию». Армения, в свою очередь, заявила о готовности признать независимость НКР.

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