Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 9 ноябряНачало разрушения Берлинской стены, "Хрустальная ночь", запуск европейского зонда "Венера-экспресс" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
14Новые карантины в странах Европы
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
21:33 (мск), источник: Daily Storm

Трамп объявил об отставке министра обороны США

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправил в отставку министра обороны Марка Эспера. Исполняющим обязанности главы Пентагона стал директор Национального антитеррористического центра Кристофер Миллер.

Источник: AP 2020

«Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом), немедленно вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны», — написал Трамп в Twitter.

«Крис отлично справится [с этой работой]! Марк Эспер отправлен в отставку. Я хотел бы поблагодарить его за [проделанную] работу», — добавил действующий глава государства.

9 ноября интернет-издание Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обдумывает возможность повторного выдвижения на пост президента США на следующих выборах в 2024 году. В 2024 году ему исполнится 78 лет. Портал отмечает, что подобного рода разговоры свидетельствуют о том, что глава государства понимает, что проиграл прошедшие выборы своему оппоненту, демократу Джо Байдену.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что глава Минобороны США Марк Эспер подготовил заявление об отставке. По словам собеседников издания, министр находится в натянутых отношениях с Дональдом Трампом, и ситуация может действительно закончиться отставкой.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российский боевой вертолет Ми-24 сбили над Арменией
Феномен Артема Дзюбы, или Почему весь бомонд встал на защиту высокооплачиваемого футболиста
Азербайджан признал, что сбил российский вертолет
Мишустин назначил врио главы Минстроя, Минтранса и Минприроды
Кремль объяснил отсутствие поздравлений Байдену
Задержан срочник, расстрелявший сослуживцев под Воронежем
Зеленский заболел коронавирусом
Австралиец стал миллионером, купив по ошибке два билета
В ОАЭ разрешили употребление алкоголя и сожительство вне брака
Hi-Tech
В Россию привезли новинку Xiaomi по отличной цене Топ за любые деньги. Но особенно за свои.
Авто
Кроссовер Subaru Forester проверили на «лосином тесте» (видео) Пройти испытание удалось только со второй попытки
Кино
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего Александр Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета
Новости партнеров
Что ждет Москву? Коронавирус снова парализовал жизнь многих мировых столиц
Как выглядит 81-летняя Эдита Пьеха без сценического грима и парика
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Военные фото из пыльных архивов, которые мало кто видел
Популярные темы на «Детях»
Грустная тема 286
Инфатильное поколение 50-60х 262
размышление 205
Антитела к коронавирусу (( 170
Леди
Ольга Бузова спровоцировала слухи о помолвке Звезду можно поздравить?
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь