Трамп объявил об отставке министра обороны США

«Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом), немедленно вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны», — написал Трамп в Twitter.
«Крис отлично справится [с этой работой]! Марк Эспер отправлен в отставку. Я хотел бы поблагодарить его за [проделанную] работу», — добавил действующий глава государства.
9 ноября интернет-издание Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обдумывает возможность повторного выдвижения на пост президента США на следующих выборах в 2024 году. В 2024 году ему исполнится 78 лет. Портал отмечает, что подобного рода разговоры свидетельствуют о том, что глава государства понимает, что проиграл прошедшие выборы своему оппоненту, демократу Джо Байдену.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что глава Минобороны США Марк Эспер подготовил заявление об отставке. По словам собеседников издания, министр находится в натянутых отношениях с Дональдом Трампом, и ситуация может действительно закончиться отставкой.