07:21 (мск), источник: Интерфакс
Минск выслал двух британских дипломатов
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Британские дипломаты — военный атташе Тимоти Уайт Бойкотт и заместитель посла Лиза Тамвуд — объявлены в Белоруссии персона нон грата.
«Министерством иностранных дел Белоруссии 8 ноября ввиду деятельности, не совместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Белоруссии, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании персона нон грата», — сказал
В эфире телеканала со ссылкой на данные правоохранительных органов было сказано, что «эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Белоруссии и о ходе протестов». В сюжете ОНТ утверждается, что дипломаты были замечены в воскресенье наблюдающими за акцией протеста оппозиции в центре Минска.
«По имеющимся данным, с мая этого года дипломаты не раз встречались с представителями оппозиционных и общественных, правозащитных организаций, а также неправительственных структур. Военный атташе неоднократно посещал регионы все с той же целью. В июле представителю оборонного ведомства белорусские коллеги выносили предупреждения, но все они были проигнорированы», — сказано в сюжете телеканала.
Что касается заместителя посла, то на ОНТ заявили, что она «координировала работу журналистов брюссельского бюро ВВС, по имеющимся данным, прибывших в Белоруссию для освещения работы предвыборного штаба
По данным телеканала, дипломаты уже покинули Беларусь.