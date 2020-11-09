9 ноября, источник: Газета.Ру
Армения представит к госнаградам погибших при крушении Ми-24 пилотов
Армения хочет посмертно наградить государственными наградами погибших над территорией страны пилотов российского вертолета Ми-24. Об этом сообщила
По ее словам, вопрос о посмертном награждении военных будет решаться с российской стороной.
«При согласии министерства обороны РФ они будут посмертно представлены к государственным наградам Армении», — добавила она в Facebook.
Также от имени Минобороны Армении она выразила соболезнования российскому военному ведомству и передала слова поддержки родным и близким погибших.
Ранее Минобороны РФ подтвердило, что Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК около 17.30 мск 9 ноября. Инцидент произошел в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики.
В результате случившегося погибли два члена экипажа. В Азербайджане признались, что армия страны случайно сбила российский вертолет Ми-24.