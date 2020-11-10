МИД России отреагировал на признание Баку вины за сбитый вертолет

«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», — говорится в сообщении.
Кроме того, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями в связи с трагедией, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.
9 ноября стало известно о крушении вертолета Ми-24, сбитого из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) военными Азербайджана. По официальным данным, воздушное судно сопровождало автоколонну российский военной базы, находящейся в Армении.
В Баку признали вину в случившемся и подчеркнули, что сбили вертолет случайно. Азербайджанская сторона принесла свои извинения и выразила готовность выплатить компенсации в пользу Москвы.
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