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01:00 (мск), источник: ТАСС

Пашинян заявил о подписании с Путиным и Алиевым заявления о прекращении войны в Карабахе

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Сообщение об этом глава армянского правительства разместил на своей странице в Facebook.

Источник: Сайт Премьер-министра Республики Армения

«Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00 (00:00 мск — прим. ТАСС). Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезненен для меня лично и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают», — отметил он, добавив, что «принял очень и очень трудное решение».

По словам Пашиняна, «данный шаг основан на убеждении, что это наилучшее возможное решение в сложившейся ситуации». «Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни. Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения», — указал он.

Россия и Азербайджан пока ничего не сообщали о заявлении.

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