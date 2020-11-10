01:00 (мск), источник: ТАСС
Пашинян заявил о подписании с Путиным и Алиевым заявления о прекращении войны в Карабахе
ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/.
«Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00 (00:00 мск — прим. ТАСС). Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезненен для меня лично и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают», — отметил он, добавив, что «принял очень и очень трудное решение».
По словам Пашиняна, «данный шаг основан на убеждении, что это наилучшее возможное решение в сложившейся ситуации». «Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни. Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения», — указал он.
Россия и Азербайджан пока ничего не сообщали о заявлении.
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