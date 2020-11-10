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02:17 (мск), источник: РИА Новости

В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев, об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе выступления, посвященного прекращению боевых действий в регионе.

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Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что совместного с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе.

«Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года», — сказал Путин.

Российские миротворцы, по словам президента, будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего непризнанную республику с республикой Арменией.

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После подписания соглашения, как сообщил Путин, в регионе будут разблокированы все транспортные узлы.

Глава государства выразил надежду, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.

Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.

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