В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что совместного с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе.
«Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года», — сказал Путин.
Российские миротворцы, по словам президента, будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего непризнанную республику с республикой Арменией.
После подписания соглашения, как сообщил Путин, в регионе будут разблокированы все транспортные узлы.
Глава государства выразил надежду, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.