Россия введет миротворцев в Нагорный Карабах

«Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники», — говорится в третьем пункте соглашения.
Информацию о вводе российских миротворцев со ссылкой на дипломатические источники подтверждает азербайджанское издание Haqqin.az.
В соответствии с текстом заявления, с 10 ноября боевые действия в нагорном Карабахе прекращаются. Стороны останавливаются на занимаемых ими на момент прекращения огня позициях.
Республика Армения возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (до 15 ноября), до 20 ноября — Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе, до 1 декабря — Лачинский район. За собой Армения оставит Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией.
Мирное соглашение по Нагорному Карабаху было подписано на фоне наступления азербайджанской армии, взявшей под контроль стратегический город Шуша. Вооруженные силы Азербайджана приблизились к столице непризнанной республике, город Сепанакерту.
Одновременно вечером 9 ноября на территориии Армении вблизи границы с Азербайджаном был сбит российский вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну с военными российской военной базы Гюмри. Азербайджан признал, что вертолет был атакован по ошибке.
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