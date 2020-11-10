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01:52 (мск), источник: РБК

Россия введет миротворцев в Нагорный Карабах

В зону конфликта в Нагорном Карабахе будут введены российские миротворцы. Это следует из заявления о прекращении боевых действий, подписанном лидерами Армении, Азербайджана и России. Его текст публикует Sputnik Армения. Положение о миротворцах подтвердил РБК источник в МИД Армении.

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«Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники», — говорится в третьем пункте соглашения.

Информацию о вводе российских миротворцев со ссылкой на дипломатические источники подтверждает азербайджанское издание Haqqin.az.

В соответствии с текстом заявления, с 10 ноября боевые действия в нагорном Карабахе прекращаются. Стороны останавливаются на занимаемых ими на момент прекращения огня позициях.

Республика Армения возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (до 15 ноября), до 20 ноября — Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе, до 1 декабря — Лачинский район. За собой Армения оставит Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией.

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху было подписано на фоне наступления азербайджанской армии, взявшей под контроль стратегический город Шуша. Вооруженные силы Азербайджана приблизились к столице непризнанной республике, город Сепанакерту.

Одновременно вечером 9 ноября на территориии Армении вблизи границы с Азербайджаном был сбит российский вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну с военными российской военной базы Гюмри. Азербайджан признал, что вертолет был атакован по ошибке.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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