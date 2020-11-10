Минфин предложил продлить сроки возврата кредитов ОПК до 2036 года

В предыдущей версии бюджета, одобренной в первом чтении, планировалось продлить займ только для «Уралвагонзавода» от ВТБ и лишь до 2029 года. Перечень кредитных соглашений, по которым могут быть пролонгированы сроки возврата до 2036-го, утверждается правительством РФ, уточняется в материалах ко второму чтению.
Проблему перекредитованности оборонных предприятий вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, поднимал еще летом 2019 года. Он оценил общий объем обязательств организаций ОПК в 2 трлн рублей, причем из них сотни миллиардов, по его мнению, были невозвратными. Юрий Борисов предлагал списать им 600−700 млрд рублей долгов и отмечал, что 90% из них приходится на несколько интегрированных структур.