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04:37 (мск), источник: Известия

Минфин предложил продлить сроки возврата кредитов ОПК до 2036 года

Минфин предложил пролонгировать кредиты оборонным предприятиям до 2036 года, следует из поправок ко второму чтению проекта бюджета на следующую трехлетку, внесенных министерством в правительство (есть у «Известий»).

Источник: Известия

В предыдущей версии бюджета, одобренной в первом чтении, планировалось продлить займ только для «Уралвагонзавода» от ВТБ и лишь до 2029 года. Перечень кредитных соглашений, по которым могут быть пролонгированы сроки возврата до 2036-го, утверждается правительством РФ, уточняется в материалах ко второму чтению.

Проблему перекредитованности оборонных предприятий вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, поднимал еще летом 2019 года. Он оценил общий объем обязательств организаций ОПК в 2 трлн рублей, причем из них сотни миллиардов, по его мнению, были невозвратными. Юрий Борисов предлагал списать им 600−700 млрд рублей долгов и отмечал, что 90% из них приходится на несколько интегрированных структур.

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