Алиев заявил о турецких миротворцах в Нагорном Карабахе

«Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат», — сказал Алиев в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».
Ранее 9 ноября Алиев, Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение, в соответствии с которым с полуночи по московскому времени воюющие стороны прекращают боевые действия в Нагорном Карабахе.
Одним из условий прекращения войны в спорном регионе стало размещение там российского миротворческого контингента. В официальном тексте заявления не было упоминания турецких миротворцев.
На линии соприкосновения двух сторон, а также в районе Лачинского коридора разместят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Также в Нагорном Карабахе Россия развернет центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
Позже в Минобороны России подтвердили, что миротворцы уже убыли в Карабах на транспортных самолетах Ил-76 с аэродрома в Ульяновске. Основу контингента оставят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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