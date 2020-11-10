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03:20 (мск), источник: РБК

Алиев заявил о турецких миротворцах в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия из военнослужащих России и Турции. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации, передает «Sputnik Азербайджан» в Telegram.

Источник: Reuters

«Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат», — сказал Алиев в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

Ранее 9 ноября Алиев, Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение, в соответствии с которым с полуночи по московскому времени воюющие стороны прекращают боевые действия в Нагорном Карабахе.

Одним из условий прекращения войны в спорном регионе стало размещение там российского миротворческого контингента. В официальном тексте заявления не было упоминания турецких миротворцев.

На линии соприкосновения двух сторон, а также в районе Лачинского коридора разместят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Также в Нагорном Карабахе Россия развернет центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Позже в Минобороны России подтвердили, что миротворцы уже убыли в Карабах на транспортных самолетах Ил-76 с аэродрома в Ульяновске. Основу контингента оставят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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