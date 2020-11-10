Алиев извинился перед Путиным за сбитый вертолет

«Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедией со сбитым вертолетом ВВС России на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы. Президент Ильхам Алиев принес извинения за трагическую случайность, отметив, что в темное время суток этот вертолет был принят за вертолет военно-воздушных сил Армении», — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
Господин Алиев сказал, что Баку готов выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшего пилота. Он проинформировал господина Путина, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дела.
«Президент России поблагодарил президента Ильхама Алиева за телефонный звонок, отметив недопустимость подобного рода инцидентов. Стороны выразили уверенность в недопущении в дальнейшем подобных случаев», — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
Вертолет сбили возле села Ерасх у границы Армении и Азербайджана из ПЗРК. Погибли два человека, один получил ранения. МИД России позитивно оценил признание Азербайджаном вины за сбитый вертолет.
Ранее президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Карабахе. Армения обязалась вывести свои войска. Господин Пашинян назвал соглашение болезненным.
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