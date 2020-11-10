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08:22 (мск), источник: ТАСС

Шесть самолетов с российскими миротворцами вылетели в Карабах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Первые четыре самолета Ил-76 с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства», — говорится в сообщении.

Позже стало известно о вылете еще двух самолетов.

В Минобороны напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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Переброска подразделений российских миротворцев в район выполнения задач осуществляется комбинированным способом с задействованием самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации, добавили в военном ведомстве.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

По информации Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.

Российские военные — на подъезде к Нагорному Карабаху
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