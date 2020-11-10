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12:24 (мск), источник: ТАСС

Работников смогут переводить на удаленную занятость по решению органов власти

Согласно поправке к законопроекту об особенностях дистанционной работы, согласие сотрудников при этом не требуется.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Органы государственной власти и местного самоуправления получат право принимать решения о временном переводе работников на удаленную занятость в случае чрезвычайных обстоятельств. Об этом говорится в поправке к законопроекту об особенностях дистанционной работы, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

«В случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, а также по решению органа государственной власти и (или) органов местного самоуправления и любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств», — указывается в тексте.

Согласно поправке, согласие сотрудников на такой перевод не требуется. «При этом работодатель обеспечивает такого работника необходимым для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, либо компенсирует работнику расходы в связи с использованием принадлежащего работнику или арендованного им соответствующего оборудования или средств», — гарантируется инициативой.

Как уточняется в тексте, перевод на временную дистанционную работу по перечисленным основаниям не повлечет изменений в трудовой договор:

По окончании срока такого перевода (но в любом случае не позднее окончания действия обстоятельства (случая), в связи с которым такой перевод устанавливался) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению.

Ранее один из авторов инициативы, первый заместитель главы думских единороссов Андрей Исаев уточнял, что документ планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Законопроект о регулировании дистанционной работы, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания, был принят Госдумой в первом чтении 21 июля. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха дистанционных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы удаленной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Госдума может принять поправки о дистанционной работе уже в ноябре
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