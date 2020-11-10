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12:30 (мск), источник: РИА Новости

Кремль опубликовал заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На сайте Кремля опубликовано заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по Нагорному Карабаху.

Источник: РИА Новости

Документ подписали в ночь на вторник.

В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия и останавливаются на занятых позициях (Баку вернул почти все потерянные в конце XX века территории), а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.

Ранее Алиев заявил, что к российским военным в регионе присоединятся турки. В опубликованном тексте Турция не упоминается.

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Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), а Армения входит в ОДКБ.

За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. Нынешний документ — четвертый.

Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.

В свою очередь, Алиев назвал соглашение капитуляцией Армении. По его словам, случившееся максимально выгодно Баку: военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

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