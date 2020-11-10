Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
14Новые карантины в странах Европы
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
13:38 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал победой народов Азербайджана и Армении прекращение военных действий

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победой народов Азербайджана и Армении заявление лидеров о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Источник: AP 2020

«Это победа народов двух стран, и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война», — сказал Песков, комментируя высказывания главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, поздравившего Азербайджан с победой на фронте и за столом переговоров.

Новость
Кремль опубликовал заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

Представитель Кремля отметил, что «для того, чтобы война остановилась и чтобы это контролировать и страховать, туда заходят сейчас российские миротворцы». «Они будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий. Какие-то иные размышления и поздравления, наверное, допустимы для политологов, но исходить нужно прежде всего из того, что остановилось кровопролитие», — подчеркнул он, напомнив об огромном количестве человеческих жертв с обеих сторон.

Песков также подчеркнул важность пункта заявления, посвященного возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев, которые смогут вернуться на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. «Будет производиться обмен военнопленными, заложниками, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Именно этот гуманитарный аспект и остановка кровопролития, наверное, это самый главный итог», — подчеркнул Песков.

В настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего соответствующей резолюции Совета безопасности ООН и иных документов.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Владимира Путина

Реакция Армении

Кремль надеется, что суть договоренностей по Нагорному Карабаху будет должным образом воспринята в Армении.

В беседе с журналистами Песков признался, что в Москве «не хотели бы оценивать» выступления, происходящие в Армении после достижения договоренностей по Нагорному Карабаху.

Новость
В здание правительства Армении ворвались протестующие

«Мы знаем, что премьер-министр [Никол] Пашинян прикладывает изрядные усилия для того, чтобы объяснить суть этих договоренностей и смысл этих договоренностей. Мы надеемся, что эти объяснения будут должным образом восприняты», — подчеркнул представитель Кремля.

После обнародования информации о подписании соглашения по Карабаху жители Еревана со всех концов города двинулись на площадь Республики, часть протестующих против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе ворвалась в здание правительства, а позже — и в здание парламента.

Пашинян заявил, что планирует организовать в столице Армении митинг своих сторонников.

Продление мер по Карабаху

Согласованные меры по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе могут быть продлены и после истечения первых пяти лет при согласии сторон, сообщил Песков.

«Комплекс согласованных мер рассчитан на достаточно продолжительную перспективу, на пятилетние сроки, которые могут продлеваться, если одна из сторон не заявит заблаговременно об обратном», — сказал Песков.

По оценке Пескова, «это серьезный документ, рассчитанный на перспективу, который преследует в первую очередь цели гарантированного прекращения каких-либо боевых столкновений, возвращения людей на места своего проживания, гарантирует их безопасность».

При этом представитель Кремля уточнил, что США и Франция не участвовали в создании соглашения по прекращению войны в Нагорном Карабахе. «Это трехстороннее заявление», — подчеркнул он.

Центр мониторинга

Создание на территории Азербайджана центра мониторинга условий прекращения огня в Нагорном Карабахе является предметом отдельной договоренности, сообщил Песков.

Новость
Девять самолетов с российскими миротворцами вылетели в Карабах

«Действительно, шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Это в Азербайджане. Этот нюанс размещения этого центра мониторинга совместного уже является предметом отдельной договоренности», — сказал Песков.

«Это не Карабах», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Таким образом он ответил на вопрос, какая именно территория упоминается в связи с возможным созданием центра мониторинга условий прекращения огня в Нагорном Карабахе — Азербайджана или, в том числе, территория Нагорного Карабаха, контролируемая азербайджанскими силами.

Песков подчеркнул, что присутствие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не предусмотрено. «Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано. Об этом не договаривались три стороны и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — сказал он.

Согласие СФ

Песков обещал дать дополнительные разъяснения по поводу необходимости согласия Совета Федерации для направления российских миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

«Мне нужно уточнить порядок регламентации, мы это разъясним дополнительно», — сказал представитель Кремля журналистам в вторник.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил ТАСС, что согласие Совета Федерации для оперативного направления российских миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе президенту РФ не требуется.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Кремль опубликовал полный текст заявления по Карабаху
Умер российский тренер по фигурному катанию
Власти смогут принудительно отправлять работников на удаленку
Ученые проверят сообщения о пролетевшем над США «огненном шаре»
Мурмурация скворцов впечатлила европейцев (видео)
Усмирить соседа: как борются за тишину в домах
Hi-Tech
В России появились «отталкивающие» вещи Выглядит необычно
Авто
В Госдуме обсудили запрет шипованной резины Вводить мораторий на использование таких шин пока не собираются
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Инфатильное поколение 50-60х 406
размышление 310
Услышала от иностранца 234
кесарево "по желанию" из-за гемороя 123
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь