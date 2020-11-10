15:14 (мск), источник: РБК
Госдума утвердила новых министров и вице-премьера
Новых руководителей получат пять министерств, а у
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании во вторник утвердили кандидатуры новых членов правительства, которые ранее внес в парламент
Пост министра транспорта занял гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев, министра строительства — Ирек Файзуллин, а министра природных ресурсов — бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Место Козлова в Минвостокразвития занял руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Главой Минэнерго депутаты утвердили генерального директора «РусГидро» Николая Шульгинова. Бывший глава министерства Александр Новак назначен десятым
О кадровых перестановках в правительстве стало известно накануне. Утром Путин подписал указы, в соответствии с которыми своих постов лишились главы Минтранса Евгений Дитрих, Министерства природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, Министерства строительства Владимир Якушев. Другим указом было увеличено число
Якушев в результате стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Дитрих, по данным источника РБК, будет назначен врио губернатора Белгородской области. Кобылкину глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил стать исполняющим обязанности заместителя секретаря генсовета партии.
Новый глава Минтранса 66-летний Виталий Савельев возглавлял «Аэрофлот» с 2009 года. До этого он был первым
69-летний Николай Шульгинов возглавлял «РусГидро», а до этого трудился в руководстве ОАО «Системный оператор — Центральное диспетчерское управление ЕЭС», созданном после реорганизации «РАО ЕЭС России».
57-летний Ирек Файзуллин был преемником Марата Хуснуллина на посту министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана (до этого он пять лет был его заместителем). Хуснуллин сейчас курирует строительство в федеральном правительстве в качестве
40-летний Александр Козлов до работы в Минвостокразвития был губернатором Амурской области. В середине 2000-х трудился в структурах компании «Русский уголь» в Приамурье.