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15:14 (мск), источник: РБК

Госдума утвердила новых министров и вице-премьера

Новых руководителей получат пять министерств, а у премьер-министра появится десятый заместитель.

Источник: Госдума РФ

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании во вторник утвердили кандидатуры новых членов правительства, которые ранее внес в парламент премьер-министр Михаил Мишустин.

Пост министра транспорта занял гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев, министра строительства — Ирек Файзуллин, а министра природных ресурсов — бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Место Козлова в Минвостокразвития занял руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Главой Минэнерго депутаты утвердили генерального директора «РусГидро» Николая Шульгинова. Бывший глава министерства Александр Новак назначен десятым вице-премьером.

Члены кабинета министров впервые назначаются по новой схеме, которую 6 ноября утвердил Владимир Путин. Теперь после утверждения кандидатур в Госдуме президент может подписать указ об их назначении.

О кадровых перестановках в правительстве стало известно накануне. Утром Путин подписал указы, в соответствии с которыми своих постов лишились главы Минтранса Евгений Дитрих, Министерства природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, Министерства строительства Владимир Якушев. Другим указом было увеличено число вице-премьеров.

Якушев в результате стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Дитрих, по данным источника РБК, будет назначен врио губернатора Белгородской области. Кобылкину глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил стать исполняющим обязанности заместителя секретаря генсовета партии.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал перестановки в правительства «ротационным вопросом».

Новый глава Минтранса 66-летний Виталий Савельев возглавлял «Аэрофлот» с 2009 года. До этого он был первым вице-президентом АФК «Система», а в 2007—2009 годах — заместителем министра экономического развития и торговли. Среди прочих мест его работы — банк «Россия» и «Газпром».

69-летний Николай Шульгинов возглавлял «РусГидро», а до этого трудился в руководстве ОАО «Системный оператор — Центральное диспетчерское управление ЕЭС», созданном после реорганизации «РАО ЕЭС России».

57-летний Ирек Файзуллин был преемником Марата Хуснуллина на посту министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана (до этого он пять лет был его заместителем). Хуснуллин сейчас курирует строительство в федеральном правительстве в качестве вице-премьера.

40-летний Александр Козлов до работы в Минвостокразвития был губернатором Амурской области. В середине 2000-х трудился в структурах компании «Русский уголь» в Приамурье.

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Следите за развитием темы Кадровые перестановки в правительстве
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