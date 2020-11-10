17:15 (мск), источник: Вести.Ru
Путин утвердил обновление правительства
Президент России Владимир Путин подписал ряд указов по назначению новых министров и еще одного
Депутаты Госдумы во вторник, 10 ноября, поддержали кандидатуру министра энергетики Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ.
Депутаты утвердили Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии, Виталия Савельева — министром транспорта РФ. Ирек Файзуллин станет министром строительства и ЖКХ. Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики утвержден Алексей Чекунков, министром энергетики — Николай Шульгинов.
Указы об отставке были опубликованы в этот день: меняется министр транспорта Евгений Дитрих, министр строительства и
Госдуме было предложено назначить Александра Новака новым заместителем председателя правительства, а на его место — на должность министра энергетики — Николая Шульгинова (глава «Русгидро»).
На должность министра природных ресурсов и экологии предложен глава Минвостокразвития Александр Козлов, на должность министра транспорта — гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, на должность министра строительства и
Президент России Владимир Путин в начале ноября 2020 года подписал закон о правительстве, предусматривающий новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в Конституцию РФ. Если раньше исполнительную власть осуществлял только кабмин, то теперь это и правительство, и другие общероссийские органы под руководством президента.
Глава государства может сам назначить