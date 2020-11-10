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17:15 (мск), источник: Вести.Ru

Путин утвердил обновление правительства

Президент России Владимир Путин подписал ряд указов по назначению новых министров и еще одного вице-премьера в правительство РФ. Глава утвердил все кандидатуры, одобренные ранее Госдумой, и предложенные главой правительства.

Источник: Reuters

Депутаты Госдумы во вторник, 10 ноября, поддержали кандидатуру министра энергетики Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ.

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Депутаты утвердили Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии, Виталия Савельева — министром транспорта РФ. Ирек Файзуллин станет министром строительства и ЖКХ. Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики утвержден Алексей Чекунков, министром энергетики — Николай Шульгинов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 9 ноября, объявил о перестановках в правительстве, которые поддержал глава государства «в соответствии с новым федеральным конституционным законом».

Указы об отставке были опубликованы в этот день: меняется министр транспорта Евгений Дитрих, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев (он назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе), министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Госдуме было предложено назначить Александра Новака новым заместителем председателя правительства, а на его место — на должность министра энергетики — Николая Шульгинова (глава «Русгидро»).

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На должность министра природных ресурсов и экологии предложен глава Минвостокразвития Александр Козлов, на должность министра транспорта — гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Ирек Файзуллин (замглавы Минстроя).

Президент России Владимир Путин в начале ноября 2020 года подписал закон о правительстве, предусматривающий новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в Конституцию РФ. Если раньше исполнительную власть осуществлял только кабмин, то теперь это и правительство, и другие общероссийские органы под руководством президента.

Глава государства может сам назначить премьер-министра, если кандидатуру последнего трижды отклонит Государственная дума. Что касается состава правительства, то силовиков президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации, а остальных — утверждать нижняя палата отечественного парламента по представлению премьер-министра. Заместители председателя правительства также будут назначаться руководителем страны, если они будут трижды отклонены депутатами Госдумы. Уход в отставку премьера теперь не будет означать автоматически и ухода кабинета министров — президент может сохранить прежний состав кабмина, сменив его главу.

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