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02:53 (мск), источник: Российская газета

Зарплаты бюджетникам будет устанавливать правительство

Зарплаты работникам всех государственных и муниципальных учреждений будет устанавливать правительство, а не местные власти. Это поможет унифицировать оплату труда бюджетников по всей стране. Кабмин также будет регулировать разницу в окладах между начальниками и подчиненными, надбавки к ним, размеры стимулирующих и компенсационных выплат.

Источник: Reuters

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что закон повысит прозрачность применяемых систем оплаты труда. И, что важно, приведет к росту зарплат.

Как пояснили в минтруде, сейчас для каждой отрасли разрабатываются новые требования по оплате труда, которые правительство в ближайшее время изложит в подзаконных актах. Так, размер окладов должен быть не менее 50% от зарплаты работников.

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Единым станут размеры выплат компенсационного характера, а также их перечень. К ним относятся выплаты за работу в местностях с неблагоприятным климатом, вредными или опасными условиями труда, в ночное время, выходные и праздничные дни, за совмещение профессий или должностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы.

Правительство также установит суммы надбавок за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Вводить новую систему оплаты будут поэтапно с 2021 до 2025 года. Конкретные сроки перехода на новую систему оплаты труда для каждой конкретной отрасли также установит правительство. Планируется, что в первую очередь на нее перейдут врачи и учителя.

Помимо этого закон наделяет президента правом продления периода пребывания в должности руководителей государственных (муниципальных) научных и высших учебных заведений. Трудовым кодексом для них предусмотрены ограничения по возрасту (до 70 лет) и по срокам (не более трех сроков подряд, каждый из которых не может быть более пяти лет).

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