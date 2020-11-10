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22:18 (мск), источник: Известия

США распространили санкции по Ирану еще на четырех человек и шесть фирм

США внесли в санкционные списки по Ирану четырех человек и шесть организаций. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщается на сайте американского минфина.

Источник: Reuters

Власти США полагают, что попавшие под санкции компании и лица содействовали поставкам товаров двойного назначения, в том числе компонентов, произведенных в США, иранской военной фирме Iran Communication Industries, которая находится под санкциями с 2008 года.

В санкционный список попали компании, которые базируются в Иране, на Тайване и в Гонконге, а также физлица, один из которых является гражданином Ирана, другой имеет гражданство Ирана и Великобритании и двое граждан Тайваня.

26 октября министерство финансов США добавило в санкционные списки министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане и ряд иранских компаний. Санкции вводятся также против иранского министерства нефти, Национальной иранской нефтяной компании и Национальной иранской танкерной компании.

В начале сентября 2020 года американский минфин добавил в санкционный список 18 иранских банков. Позже в том же месяце ведомство расширило этот перечень, в который попали еще двое иранцев, три расположенных на территории страны тюрьмы и местный суд.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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