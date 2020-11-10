Власти Дании признали ошибочным приказ об убийстве всех норок в стране

«Мы ошиблись», — признал он. По словам чиновника, для требования убивать животных за пределами ферм, где были выявлены зараженные коронавирусной инфекцией норки, а также хозяйств в радиусе 8 км от них не было никаких юридических оснований.
«Я беру на себя ответственность за то, что происходит в моем министерстве. Иначе и быть не может», — заявил Йенсен. Он также указал, что разведение норок в стране в условиях пандемии сопряжено с высоким риском.
Министр сообщил, что законопроект, который позволит властям принимать подобные решения, представлен в Фолькетинг (парламент Дании) и будет рассмотрен в трех чтениях. Как отмечает TV2, правительство королевства сочло, что в условиях пандемии нельзя ждать принятия нового закона. «Правительство решило, что речь идет о чрезвычайной ситуации», — так Йенсен ранее объяснил решение властей.
Премьер-министр Метте Фредериксен также заявила, что сожалеет о решении правительства, постановившего уничтожить всех норок при отсутствии на это законных оснований, передает Finans.dk. Но, по ее словам, власти по-прежнему считают, что все животные (около 17 млн особей) должны быть убиты. Фредериксен заявила, что, по мнению специалистов, мутации коронавируса у норок могут ослабить будущую вакцину против COVID-19. Она также добавила, что мутировавший у животных вирус передается людям и ослабляет способность к образованию антител.
6 ноября датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями заявил, что мутировавший коронавирус получили от норок более 200 человек.
Дания считается крупнейшим в Европе производителем меха норки, в стране насчитывается до 17 млн особей, работают 1139 норковых ферм. TV2 со ссылкой на ветеринарную и продовольственную администрацию Дании сообщает, что по состоянию на 9 ноября в стране уничтожено около 2,5 млн норок. Йенсен ранее пообещал, что владельцам звероферм окажут помощь. В российских зверохозяйствах посчитали решение датских властей избыточным.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус SARS-CoV-2 у норок выявили на фермах еще в пяти странах: США, Италии, Испании, Швеции и Нидерландах. Эксперты предположили, что норки заразились от человека. После распространения внутри популяции животных вирус может вернуться к человеку при близком контакте с норками уже в мутировавшем виде.