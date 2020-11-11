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09:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону для борьбы с терроризмом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости реформирования Шенгенской зоны для обеспечения внутри ЕС безопасности. Также он предложил создать Европейский совет внутренней безопасности, а также ужесточить контроль над интернетом.

Источник: Reuters

«Мы должны реформировать Шенген, чтобы он стал пространством безопасности, что предполагает усиление внешних границ Евросоюза, улучшение механизма оценки функционирования Шенгенской зоны, включая санкции в отношении тех, кто не выполняет свои обязательства», — сказал журналистам господин Макрон. По его словам, Париж в ближайшее время представит план реформы.

Сегодня, 10 ноября, французский президент принял в Елисейском дворце канцлера Австрии Себастьяна Курца. Вместе они провели видеоконференцию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Темой их встречи стала борьба с террористической угрозой в ЕС.

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Как сообщила после видеоконференции Урсула фон дер Ляйен, 9 декабря ЕК представит новую программу по борьбе с терроризмом. «Есть три вещи, над которыми мы должны работать: предотвращение терроризма, защита наших внешних границ и реализация этого», — сказал она.

Глава Евросовета заявил, что антитеррористические инициативы Брюссель рассмотрит на ближайшем саммите ЕС, который пройдет 10—11 декабря. «Борьба с терроризмом в ЕС — это продолжение борьбы за фундаментальные права европейских граждан. Мы намерены продолжить дискуссию на саммите ЕС в декабре на уровне глав государств и правительств по различным инициативам по борьбе с терроризмом», — сказал господин Мишель.

Дискуссия об ужесточении борьбы с терроризмом возобновилась на фоне серии нападений исламистов в Европе. Во Франции нападения на местных жителей произошли в пригороде Парижа, Авиньоне, Лионе и Ницце. В Австрии мужчина расстрелял прохожих. Атаки власти обеих стран признали терактами. Ответственность за нападение в Вене взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».

Следите за развитием темы Нападения исламистов во Франции
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