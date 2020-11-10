Байден заявил, что процесс передачи власти после выборов в США не остановить

10 ноября, источник: ТАСС
Вопреки обыкновению демократ согласился ответить на несколько вопросов журналистов и прокомментировал сведения о том, что Белый дом запретил всем ведомствам исполнительной ветви власти взаимодействовать с командой соперника, считающегося, согласно оценкам американских СМИ, победителем президентских выборов в США.
«Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом», — отметил демократ. С его точки зрения, нежелание администрации республиканца Дональда Трампа признать его победу «не меняет динамику» действий его переходной команды.
«Мы будет продвигаться вперед поступательно в направлении формирования нашей администрации, [аппарата сотрудников] Белого дома и изучая кандидатуры на посты в кабинете. Нас уже ничего не остановит», — заверил Байден. По его мнению, позиция Трампа не грозит
На встрече с журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр) демократ заявил, что хочет поговорить с действующим президентом США Дональдом Трампом. На вопрос о том, что бы он сказал сейчас Трампу, Байден ответил: «Господин президент, я ожидаю разговора с вами».
Отвечая на вопрос, как он намерен действовать в дальнейшем в условиях, когда ему до сих пор не предоставлен доступ к секретной информации и возможность работать в защищенных помещениях, Байден отметил, что «доступ к секретной информации полезен», но он все равно не может принимать решения на основе этой информации. «У нас в стране может быть только один президент, а я вступлю на пост президента 20 января», — пояснил он.
Байден добавил, что «в недалеком будущем» проведет беседу с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом.
«Думаю, что вся Республиканская партия оказалась в ситуации, когда на нее оказывает давление действующий президент», — заметил он, комментируя нежелание республиканцев признать его победу на выборах.
Байден сообщил, что уже переговорил с шестью мировыми лидерами и заверил их, что Вашингтон намерен играть активную роль на международной арене.
На вопрос о том, «что он говорит руководителям других стран», демократ ответил: «Во-первых, я даю им понять, что Америка возвращается. Америка возвращается в игру». «У меня была возможность поговорить уже с шестью мировыми лидерами», — добавил Байден.
Он сообщил, что контакты, в частности, имели место с представителями Великобритании, Германии, Франции, Ирландии, Канады. «Мне также предстоит ряд ответных звонков», — добавил демократ.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.