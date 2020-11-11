В России предложили создать электронный кабинет управления правами граждан

— Государство должно знать достаточно о гражданах, чтобы оказывать качественные услуги. Но не абсолютно всё. Гражданин должен обладать прямым правом распоряжения теми данными, которые являются обязательными для государства, и теми данными, которые он предоставляет добровольно. Для этого должны быть разработаны соответствующие инструменты, — сказал Дмитрий Песков.
Один из мобильных операторов выступил с инициативой создать кабинет управления правами граждан на портале госуслуг, сообщил он.
— Вы просто галочками отмечаете те данные, которыми готовы делиться, — пояснил Дмитрий Песков.
Он отметил, что многие граждане опасаются возможной утечки информации из госструктур рекламщикам, продавцам, банкам, спамерам, мошенникам и так далее. От этого также должны быть разработаны защитные инструменты, считает Дмитрий Песков.