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01:36 (мск), источник: Известия

В России предложили создать электронный кабинет управления правами граждан

У граждан должно быть право распоряжаться теми данными, которые они предоставляют государству. Об этом в интервью «Известиям» заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя тему создания цифровых профилей россиян.

Источник: Известия

— Государство должно знать достаточно о гражданах, чтобы оказывать качественные услуги. Но не абсолютно всё. Гражданин должен обладать прямым правом распоряжения теми данными, которые являются обязательными для государства, и теми данными, которые он предоставляет добровольно. Для этого должны быть разработаны соответствующие инструменты, — сказал Дмитрий Песков.

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Один из мобильных операторов выступил с инициативой создать кабинет управления правами граждан на портале госуслуг, сообщил он.

— Вы просто галочками отмечаете те данные, которыми готовы делиться, — пояснил Дмитрий Песков.

Он отметил, что многие граждане опасаются возможной утечки информации из госструктур рекламщикам, продавцам, банкам, спамерам, мошенникам и так далее. От этого также должны быть разработаны защитные инструменты, считает Дмитрий Песков.

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