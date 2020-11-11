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03:49 (мск), источник: ТАСС

Чешская военная разведка прогнозирует угрозу Третьей мировой войны

ПРАГА, 11 ноября. /ТАСС/. Военная разведка Чехии в отчете о своей деятельности за 2019 год прогнозирует, как сообщил во вторник вечером сайт газеты «Лидове новины», возможность Третьей мировой войны.

Источник: Reuters

«Возможный глобальный конфликт, в направлении которого следует мир, пока находится на первом этапе подготовки, — отмечается в документе. — Происходит формирование мышления тех, кто будет способен и захочет в него активно вступить. Постепенно определяются технические средства, с применением которых он может вестись. Если мы не будем способны предугадать и оценить [негативные] последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к [нашему] взаимоуничтожению».

Особую опасность, как следует из отчета разведки, представляет злоупотребление прогрессивными технологиями. Глобальный военный конфликт могут спровоцировать кибератаки или нападение с помощью гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые злоумышленники могут легко переделать в боевые.

Третью мировую войну может также спровоцировать продолжающийся рост напряженности между супердержавами — США, РФ и КНР, что крайне негативно отражается на других государствах. Серьезные противоречия в последнее время происходят и между странами, считающими себя союзниками в деле обеспечения безопасности. На этом фоне слабеет институт международного права.

«Ощущался [в 2019 году] недостаток стандартного диалога [на международном поле], усиливалась конфронтация как способ решения нарастающих проблем и противоречий. Ставились под сомнения роль международных институтов, военных блоков, [действующих] соглашений о разоружении и сам существующий мировой порядок», — подчеркивается в документе.

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