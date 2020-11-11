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04:30 (мск), источник: ТАСС

В Госдепе готовы обеспечить плавную передачу полномочий новой администрации США

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США будет способствовать плавной передаче власти новой американской администрации вне зависимости от того, кто окажется победителем всеобщих выборов по итогам обработки всех бюллетеней. С таким заявлением выступил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Источник: AP 2020

«Мы обеспечим плавную передачу [полномочий] и посмотрим, каким окажется финальное решение народа после того, как будут подсчитаны все голоса, — подчеркнул Помпео. — Мы проследим за тем, чтобы вне зависимости от того, кто окажется у власти 20 января [2021 года], он немедленно получил бы в свое распоряжение все инструменты для полноценного обеспечения безопасности Америки».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что обеспечить плавную передачу власти в США важно «не только для американских граждан, но и для всего остального мира».

«В особенности наши противники должны знать, что мы проведем этот процесс в лучших американских традициях при полном обеспечении нашей безопасности», — указал глава Госдепа.

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