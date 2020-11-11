В Госдепе готовы обеспечить плавную передачу полномочий новой администрации США

04:30 (мск), источник: ТАСС
«Мы обеспечим плавную передачу [полномочий] и посмотрим, каким окажется финальное решение народа после того, как будут подсчитаны все голоса, — подчеркнул Помпео. — Мы проследим за тем, чтобы вне зависимости от того, кто окажется у власти 20 января [2021 года], он немедленно получил бы в свое распоряжение все инструменты для полноценного обеспечения безопасности Америки».
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что обеспечить плавную передачу власти в США важно «не только для американских граждан, но и для всего остального мира».
«В особенности наши противники должны знать, что мы проведем этот процесс в лучших американских традициях при полном обеспечении нашей безопасности», — указал глава Госдепа.