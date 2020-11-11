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09:31 (мск), источник: ТАСС

Власти Гонконга дисквалифицировали четырех депутатов от оппозиции за непатриотизм

Речь идет о четырех законодателях, которым летом избирком уже отказал в участии в выборах в состав парламента нового созыва из-за «непатриотичных взглядов».

Источник: AFP 2020

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Гонконга в среду дисквалифицировали четырех депутатов Законодательного совета от оппозиционных партий. Как сообщила радиостанция RTHK, данное решение было обнародовано сразу же после принятия в Пекине новой резолюции Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент КНР).

Документ закрепляет патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга.

Он дает право местным властям отстранять не соответствующих этому критерию депутатов самостоятельно, без обращения в судебные инстанции.

Речь идет о четырех законодателях, которым летом избирком уже отказал в участии в выборах в состав парламента нового созыва из-за «непатриотичных взглядов». Однако они автоматически продолжили свои полномочия, поскольку запланированные на 6 сентября выборы были перенесены на год по решению властей из-за пандемии коронавируса.

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Законодательный совет Гонконга — однопалатный парламент из 70 депутатов. Половина их корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают из представителей отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

Как отмечают наблюдатели, новая резолюция позволит Пекину усилить контроль за политической ситуацией в этом специальном административном районе КНР и свести к минимуму влияние здесь оппозиции, которая до сих пор контролировала в парламенте 19 мест.

30 июня текущего года ПК ВСНП принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. По словам властей в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

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