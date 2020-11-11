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09:53 (мск), источник: Известия

Пашинян назвал причину подписания соглашения по Карабаху

Армении пришлось подписать соглашение по прекращению войны в Нагорном Карабахе, чтобы избежать военного коллапса. Об этом заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook премьер-министр страны Никол Пашинян.

Источник: AFP 2020

По его словам, если бы продолжались боевые действия, была бы высокая вероятность, что пали бы города Степанакерт, Мартуни, Аскеран.

«Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение», — сказал он.

Премьер добавил, что должен был предложить народу возвращение как минимум пяти районов без уточнения статуса, либо началась бы война. Он пояснил, что не сказал об этом до войны, так как хотел изменить эту переговорную логику. «Получается, что мне этого не удалось», — приводит Sputnik Армения слова политика.

Глава армянского правительства сказал, что если бы он представил народу эту ситуацию, то она не была бы принята.

«Сказали бы “нет”. Я бы на вашем месте тоже бы так ответил. И в результате у нас было бы то же самое. Причем если война была бы раньше, то результаты были бы хуже по объективным и субъективным причинам», — пояснил Пашинян.

По словам премьера, он верил и верит в то, что можно бороться за права арцахского народа.

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10 ноября© Ньюстюб
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