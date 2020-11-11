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11:15 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: американские избиркомы не подтвердили серьезные нарушения на выборах

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Должностные лица, ответственные за проведение выборов во всех штатах США, подтвердили, что в ходе голосования не было значительных нарушений, которые могли повлиять на итоги, сообщает газета New York Times.

Источник: Reuters

Как сообщает газета, после заявлений действующего президента Дональда Трампа о мошенничестве в ходе выборов, журналисты связались с высокопоставленными сотрудниками избирательных комиссий в каждом штате США.

Однако они, вопреки заявлениям президента, назвали прошедшие в этом году выборы огромным успехом, несмотря на трудности, вызванные рекордной явкой избирателей и пандемией коронавируса.

Сотрудники избирательных комиссий в американских штатах допустили, что в ходе голосования были зафиксированы небольшие нарушения, однако они не могли повлиять на исход выборов. Также отмечалось, что работающие на избирательных участках старались как можно скорее исправлять замеченные нарушения.

По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

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11:21 (мск)© Ньюстюб
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