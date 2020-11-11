Кириенко и Чернышенко возглавят рабочую группу по развитию креативных индустрий

«Могу сказать, что мы договорились с правительством РФ о том, что формируем рабочую группу Администрации президента РФ, правительства РФ, мы договорились с Дмитрием Чернышенко, вице-премьером правительства России, который за это направление отвечает, что мы с ним будем сопредседателями этой рабочей группы», — сказал Кириенко.
По его словам, с предложением о создании рабочей группы выступали представители креативных индустрий. «Работать это будет всерьез, если это будет совместной группой, объединяющей представителей министерств, ведомств и представителей креативных индустрий», — подчеркнул Кириенко.
Форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11—13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.