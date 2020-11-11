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12:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко напомнил Польше про общие национальные интересы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера Польши Анджея Дуду с Национальным праздником независимости и напомнил полякам про общие национальные интересы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

«Только работая вместе, сможем сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах. Это отвечает как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что поляки и белорусы должны жить в мире и согласии и передать добрые отношения потомкам.

10 ноября Лукашенко сообщил, что Белоруссия готова помочь Польше в борьбе с коронавирусом, но выразил мнение, что белорусским врачам «не дадут нормально работать» в этой стране.

2 ноября президент обвинил главного католика Белоруссии Тадеуша Кондрусевича в получении в Польше «консультаций, как разрушать нашу страну». Лукашенко неоднократно заявлял о военной угрозе со стороны Польши и НАТО в целом, а Дуду обвинял в фальсификации президентских выборов.

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