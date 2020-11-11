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12:59 (мск), источник: Ведомости

Песков рассказал о функциях российских миротворцев в Карабахе

Основной функцией российских миротворцев, размещаемых в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, является контроль за соблюдением перемирия, а также охрана связывающего населенные армянами районы с Лачинским коридором. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Этот контингент будет обеспечивать поддержание прекращения огня и остановки всех военных действий. Дальше Лачинский коридор, где также они будут размещены, будет обеспечиваться функционирование этой магистрали», — сказал Песков.

По его словам, функции российского миротворческого контингента в Карабахе еще будут уточняться в дальнейшем.
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Российские миротворцы направились в Нагорный Карабах согласно договоренностям о прекращении войны в регионе, заключенным 9 ноября премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента России Владимира Путина. Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша.

Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. Азербайджан обязался обеспечить безопасность передвижения по нему. Следить за прекращением огня на линии разграничения и безопасностью передвижения по Лачинскому коридору в течение пяти лет будут российские миротворцы. Этот срок может быть продлен автоматически еще на пять лет. Первые контингенты российских войск из состава 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады из Самарской области (около 400 человек) выдвинулись из Армении к линии соприкосновения в Карабахе из утром 11 ноября. Всего в регион должны прибыть около 2000 российских военных, со стрелковым оружием, бронетранспортерами, бронеавтомобилями и специальной техникой.

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