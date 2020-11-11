12:59 (мск), источник: Ведомости
Песков рассказал о функциях российских миротворцев в Карабахе
Основной функцией российских миротворцев, размещаемых в зоне
«Этот контингент будет обеспечивать поддержание прекращения огня и остановки всех военных действий. Дальше Лачинский коридор, где также они будут размещены, будет обеспечиваться функционирование этой магистрали», — сказал Песков.
Российские миротворцы направились в Нагорный Карабах согласно договоренностям о прекращении войны в регионе, заключенным 9 ноября премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента России Владимира Путина. Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша.
Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. Азербайджан обязался обеспечить безопасность передвижения по нему. Следить за прекращением огня на линии разграничения и безопасностью передвижения по Лачинскому коридору в течение пяти лет будут российские миротворцы. Этот срок может быть продлен автоматически еще на пять лет. Первые контингенты российских войск из состава 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады из Самарской области (около 400 человек) выдвинулись из Армении к линии соприкосновения в Карабахе из утром 11 ноября. Всего в регион должны прибыть около 2000 российских военных, со стрелковым оружием, бронетранспортерами, бронеавтомобилями и специальной техникой.