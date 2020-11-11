13:25 (мск), источник: Daily Storm
В Госдуме оценили шансы продления новогодних каникул
Ожидать этого не стоит, считают депутаты.
Предложение «Коммунистов России» продлить новогодние каникулы на две недели вряд ли найдет отклик в правительстве, считают депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и замглавы фракции «Справедливой России» в ГД Михаил Емельянов. Как они заявили в беседе с Daily Storm, пока ситуация с коронавирусом остается относительно стабильной, власти не пойдут на очередной локдаун. Нилов также напомнил, что весной оплачиваемые выходные были установлены по решению президента РФ Владимира Путина, а не по инициативе парламентариев.
«Перечень рабочих и нерабочих дней определяет Трудовой кодекс. Я сомневаюсь, что такая инициатива появится в парламенте, будет вовремя рассмотрена и тем более — поддержана, чтобы это произошло. А если это будет решение президента — то весной это было продиктовано тяжелой эпидемиологической обстановкой. Надо еще иметь в виду, какой ущерб весенние выходные нанесли экономике страны, а особенно — некоторым ее секторам», — подчеркнул Нилов.
По мнению депутата, если предложение «Коммунистов России» и будет принято, то только в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. «Но я в этом сомневаюсь. Учитывая существующее понимание того, как это отразится на экономике в целом», — добавил он.
Михаил Емельянов не исключает продления новогодних каникул, но считает это маловероятным.
Все зависит от ситуации с коронавирусом. Если эпидемия будет усиливаться — то предложение заслуживает внимания, поскольку пик инфекции придется как раз на январь. Если ситуация нормализуется — то не надо.
Первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский также посчитал продление каникул ненужным и опасным для экономики. «Достаточно будет школьных каникул, для того чтобы сбить волну распространения коронавируса, разорвать коммуникационные цепочки между людьми», — приводит его позицию РИА Новости.
Ранее партия «Коммунисты России» предложила продлить новогодние праздники до 24 января с сохранением заработной платы. Соответствующее обращение направлено в правительство. По мнению авторов инициативы, это позволит замедлить распространение коронавирусной инфекции.
По данным на 11 ноября, в России за прошедшие сутки коронавирусом заболел 19 851 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 1 836 960. Выздоровели 1 369 357 пациентов, умерли от болезни 31 593. Число выявленных за сутки случаев оказалось ниже отметки в 20 000 впервые с 5 ноября.