Мишустин предложил главе ФАС Артемьеву должность своего помощника

13:22 (мск), источник: RNS
«Хочу еще раз сказать самые добрые слова и коллективу Федеральной антимонопольной службы, вам лично за многолетнюю профессиональную работу, а также предложить вам пост помощника председателя правительства, и надеюсь, что мы также плодотворно с учетом вашего опыта будем работать над задачами достижения национальных целей, которые поставил президент», — сказал Мишустин, обращаясь к Артемьеву.
Артемьев поблагодарил Мишустина и согласился стать помощником
«Огромное спасибо, Михаил Владимирович, за доверие и прежнее, и настоящее. Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься», — сказал Артемьев.
Во встрече также принял участие бывший