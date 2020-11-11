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13:22 (мск), источник: RNS

Мишустин предложил главе ФАС Артемьеву должность своего помощника

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил главе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России Игорю Артемьеву стать своим помощником. Трансляцию их встречи вел телеканал «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Хочу еще раз сказать самые добрые слова и коллективу Федеральной антимонопольной службы, вам лично за многолетнюю профессиональную работу, а также предложить вам пост помощника председателя правительства, и надеюсь, что мы также плодотворно с учетом вашего опыта будем работать над задачами достижения национальных целей, которые поставил президент», — сказал Мишустин, обращаясь к Артемьеву.

Артемьев поблагодарил Мишустина и согласился стать помощником премьер-министра.

«Огромное спасибо, Михаил Владимирович, за доверие и прежнее, и настоящее. Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься», — сказал Артемьев.

Во встрече также принял участие бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Мишустин обозначил основные и первоочередные задачи ФАС и пожелал ему удачи на посту руководителя службы.

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