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14:20 (мск), источник: Ведомости

Песков оценил возможность применения карабахского сценария в Донбассе

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, хотела бы Москва при каких-то условиях использовать пример с урегулированием нагорно-карабахского конфликта в Донбассе, где уже седьмой год «ничего не двигается».

Источник: AP 2020

«Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту. Вот чего хотела бы Москва», — сказал Песков.

Ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что российские миротворцы, прибывшие в Армению, выдвинулись к линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, чтобы выставить там наблюдательные посты для контроля за прекращением огня. Как сообщал телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя Генштаба, всего выставят 16 наблюдательных постов. Также в Генштабе заявили, что боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе полностью прекратились.

Соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе подписано 9 ноября премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве президента России Владимира Путина. Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша.

Из договоренностей также следует, что российские миротворцы будут находиться на линии соприкосновения Армении и Нагорного Карабаха в течение пяти лет.

В Кремле прокомментировали введение миротворцев РФ в Донбасс
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14:43 (мск)© Ньюстюб
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