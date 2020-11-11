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15:36 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган: Турция готова к более тесному сотрудничеству с Россией по Сирии

АНКАРА, 11 ноя — РИА Новости. Турция рассчитывает на тесное сотрудничество с Россией по Сирии, надеется там на достижение справедливого мира, как в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Источник: РИА Новости

«Для строительства новой Сирии, основываясь на воле народа этой страны, мы готовы тесно работать со всеми влиятельными силами в регионе, прежде всего — с Россией. Верю, что как с искренним сотрудничеством удалось за короткое время построить справедливый мир в Карабахе, точно так же подобные шаги могут быть приняты и в Сирии. Режим и террористические организации, от которых кровоточит Сирия, должны быть устранены», — сказал Эрдоган в среду, выступая в турецком парламенте.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

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