Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 ноябряЗаключение Компьенского перемирия, открытие движения по первой железной дороге в России, катастрофа в австрийском поселке Капрун и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
16Скончался Михаил Жванецкий
16:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах. По его словам, боевые действия в регионе окончены. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters
Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель.
Ильхам Алиев
президент Азербайджана
Инфографика
Итоги соглашения по Нагорному Карабаху

Алиев добавил, что Азербайджан проведет в Нагорном Карабахе оценку ущерба с участием международных экспертов и потребует от Армении компенсации.

Ранее он констатировал, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну не удалось добиться признания правового статуса независимой республики для Нагорного Карабаха. По мнению Алиева, в урегулировании многолетнего конфликта поставлена точка.

10 ноября Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Согласно договоренностям, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии Россия вводит в регион 1960 военнослужащих.

Алиев обратился к Пашиняну и подчеркнул отсутствие в договоре пункта о статусе Карабаха
Во время загрузки произошла ошибка.
16:15 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
Раскрыты подробности утечки интимного видео Дзюбы
Рассадники инфекции: где заражаются COVID-19
НДФЛ на доходы более 5 млн рублей повысили до 15 процентов
В Госдуме оценили шансы продления новогодних каникул
Березовый гриб подавил размножение частиц коронавируса
Солдатский досуг и застолья: уникальные снимки Первой мировой
Россия выделила более миллиарда долларов на помощь Сирии
Gnezdo.ru
Отец нереальной красоты: упадешь, увидев его дочь
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Вот как выглядят умытые звезды
Диета Гурченко, с которой она худела всю жизнь
Авто
Mercedes-AMG GT63 S стал самым быстрым на «Нюрбургринге» Рекорд Porsche Panamera Turbo S продержался меньше двух месяцев
Новости партнеров
15 звезд-евреев, не афиширующих свою национальность
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Россиян будут штрафовать за шашлык на собственной даче
Такого раньше не было. В России историю ВОВ расскажет «Поезд Победы»
Популярные темы на «Детях»
А кто все таки должен воспитывать? 247
«Другие» цыгане пэйви. Фото из жизни 202
Мой ребенок - левша 146
Мужчина 50+ 117
Леди
Бытовая техника и товары для красоты: как сэкономить на распродаже Пришло время нереальных скидок
Новости партнеров
Эксперт поясняет важность и безопасность новой меры
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Воры уговорили девочку пустить в квартиру. Там их ждал неприятный сюрприз
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь