Россия создаст в Судане пункт материально-технического обеспечения ВМФ

18:01 (мск), источник: RNS
«Одобрить представленный министерством обороны Российской Федерации… и предварительно проработанный с суданской стороной проект соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта
Согласно проекту соглашения, Судан безвозмездно предоставляет землю для российской базы. Россия сможет разместить не больше четырех кораблей, включая «военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности».
Они неприкосновенны и будут обладать иммунитетом от досмотра и ареста. На базе может находиться не более 300 человек.
В то же время российская сторона обязуется оказать Судану содействие в том числе в