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18:01 (мск), источник: RNS

Россия создаст в Судане пункт материально-технического обеспечения ВМФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о создании российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России на территории Судана. Соответствующее постановление опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Одобрить представленный министерством обороны Российской Федерации… и предварительно проработанный с суданской стороной проект соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан», — говорится в документе.

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Согласно проекту соглашения, Судан безвозмездно предоставляет землю для российской базы. Россия сможет разместить не больше четырех кораблей, включая «военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности».

Они неприкосновенны и будут обладать иммунитетом от досмотра и ареста. На базе может находиться не более 300 человек.

В то же время российская сторона обязуется оказать Судану содействие в том числе в поисково-спасательных операциях и «противодиверсионном обеспечении», если власти этой страны попросят об этом.

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