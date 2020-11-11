Россия и Турция подписали меморандум о создании центра по Карабаху

«По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — сообщили в военном ведомстве.
По данным МО РФ, Шойгу отметил, что достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении договоренности и введение российских миротворцев позволили остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни.
«Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания», — подчеркнул Шойгу.
Он отметил, что «решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта».
Совместный центр будет находиться на территории Азербайджана, вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня.
Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями договоренностей.
В конце сентября обстановка в Карабахе накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался еще в конце 80-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. В результате столкновений были жертвы среди мирных жителей.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения также должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение сочли капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев отмечал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. Пашинян, в свою очередь, указывал, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.