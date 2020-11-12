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00:51 (мск), источник: РБК

В ключевом штате вручную пересчитают голоса за Байдена и Трампа

В штате Джорджия, одном из ключевых на пришедших президентских выборах в США, чиновники проведут пересчет всех голосов, отданных за главных кандидатов, сообщает CNBC. Пересчет будет вестись вручную, заявил госсекретарь штата, республиканец Брэд Раффенспергер.

Источник: РИА "Новости"

«Поскольку разница так невелика, потребуется полный пересчет вручную в каждом округе… Мы будем считать каждый листок бумаги, каждый бюллетень. Каждый законно поданный, подлинный бюллетень», — сообщил он.

По его словам, власти рассчитывают уложиться в срок до 20 ноября.

По данным CNN, в Джорджии Байден набрал 49,5% голосов, Трамп — 49,2%. При том, что всего в Джорджии проголосовали 4,9 млн человек, разрыв между кандидатами составляет 14 тыс. голосов.

Джорджия обеспечивает 16 голосов выборщиков. Даже если итоги голосования по итогам пересчет изменятся, одного этого штата будет недостаточно, чтобы изменить общий итог голосования. Без учета штатов, где, по версии CNN, итоги выборов еще не подведены, Байден набирает 279 голосов выборщиков, Трамп — 214.

CNN сейчас не учитывает голоса от трех штатов — Аризоны, Северной Каролины и Джорджии. В Аризоне разрыв составляет 0,4% голосов (13 тыс. голосов из 3,2 млн, лидирует Байден, 11 голосов выборщиков), в Северной Каролине — 1,3% (около 73 тыс., лидирует Трамп, 15 голосов выборщиков).

Для победы кандидату требуется 270 голосов выборщиков.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Из-за рекордной явки и множества проголосовавших по почте часть бюллетеней попала в избирательные комиссии после официального завершения голосования. Подсчет голосов затянулся на несколько дней. 8 ноября американские СМИ отдали победу демократу Джо Байдену.

Дональд Трамп не признает итогов голосования, обвиняя демократов в подтасовке голосов и большом количестве ложных бюллетеней. Он настаивает на пересчете голосов в нескольких штатах, где разница минимальна.

Байден объявил о победе, но итог выборов по-прежнему неясен
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9 ноября© Ньюстюб
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