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02:19 (мск), источник: Коммерсантъ

США пригрозили Китаю новыми санкциями из-за Гонконга

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Пекин нарушил международные обязательства по Гонконгу, отстранив четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга. Он пригрозил Китаю новыми ответными мерами.

Источник: РИА "Новости"
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«Недавние действия Пекина, которые дисквалифицировали поддерживающих демократию законодателей из законодательного совета Гонконга, не оставляют никаких сомнений, что Коммунистическая партия Китая открыто нарушила свои международные обязательства в соответствии с китайско-британской совместной декларацией и свои обещания народу Гонконга, в том числе и в соответствии с основным законом», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«США продолжат использовать все возможности для выявления и наложения санкций на тех, кто отвечает за уничтожение свободы Гонконга», — заявил О’Брайен.

Ранее Минфин США ввел санкции против 11 чиновников КНР и Гонконга, МИД КНР принял зеркальные меры «в ответ на ошибочные действия США». Вашингтон заявил, что китайские и гонконгские чиновники «подрывали автономию Гонконга и ограничивали свободу выражения и собраний граждан».

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