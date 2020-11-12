США пригрозили Китаю новыми санкциями из-за Гонконга

«Недавние действия Пекина, которые дисквалифицировали поддерживающих демократию законодателей из законодательного совета Гонконга, не оставляют никаких сомнений, что Коммунистическая партия Китая открыто нарушила свои международные обязательства в соответствии с китайско-британской совместной декларацией и свои обещания народу Гонконга, в том числе и в соответствии с основным законом», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
«США продолжат использовать все возможности для выявления и наложения санкций на тех, кто отвечает за уничтожение свободы Гонконга», — заявил О’Брайен.
Ранее Минфин США ввел санкции против 11 чиновников КНР и Гонконга, МИД КНР принял зеркальные меры «в ответ на ошибочные действия США». Вашингтон заявил, что китайские и гонконгские чиновники «подрывали автономию Гонконга и ограничивали свободу выражения и собраний граждан».